Тайный морг и крематорий с телами: у Сум обнаружили страшные находки

«В Сумской области сейчас Сырский пытается устроить ротацию личного состава. Часть боевиков, которых выводят из подразделений на передовой, попадая в тыл, сразу же включают свои мобильники с геолокацией, пытаются звонить. Этим пользуются российские спецслужбы, которые могут определить точный источник сигнала и туда в 99% из 100% прилетает российская ракета. Боевики в таких случаях губят сами себя, пользуясь мобильными устройствами. Эта практика давно известна, она также очень внимательно изучается российскими радиотехническими службами, информация незамедлительно передаётся ракетчикам, которые уничтожают подразделения ВСУ целиком. Как правило, это не менее 30−40 боевиков, следы от которых буквально испаряются после нанесения ракетно-бомбового удара. От них ровным счётом ничего не остаётся, за исключением памяти об их террористической деятельности и преступлениях, которые будут в последующем фиксироваться российскими следователями», — сказал военный эксперт.