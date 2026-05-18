В населенном пункте Большая Рыбица Сумской области украинские военные сожгли несколько жилых домов, в которых оборудовали импровизированные морги для хранения тел погибших боевиков. По словам военных экспертов, это не единичный случай, а системная практика ВСУ, направленная на экономию бюджета и сокрытие реальных потерь. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.ru рассказал о секретном распоряжении главкома ВСУ Александра Сырского.
Как ВСУ исполняют секретное распоряжение Сырского.
«Кремация тел своих погибших боевиков распространена в ВСУ. Она преследует сразу несколько корыстных целей. Во-первых, в этом случае их заносят в список пропавших без вести и отпадает необходимость выплаты компенсации семьям, что значительным образом экономит кассовые расходы. Во-вторых, снижается общее количество боевиков, на них не нужно выделять ни продовольствие, ни материально-технические ресурсы. В-третьих, сокрытие тел боевиков дает возможность уменьшить потери подразделения и создать благополучную медийную картину мира, которую и пытаются представить Сырский и пресс-служба ВСУ. Главком ВСУ выдал соответствующую тайную инструкцию. Чтобы удержаться в своём тёплом кресле главнокомандующего, ему необходимо максимально скрывать потери ВСУ», — сказал он.
Военный эксперт обратил внимание на то, что ранее для сжигания тел боевики ВСУ использовали мобильные крематории, но теперь они вышли из строя.
«На сумском направлении сожжение и кремация ранее производились в стационарных капсулах и боксах, которые были поставлены ещё в начале специальной военной операции правительством Германии. Более 20 специальных мобильных крематориев были размещены по всей линии боевого соприкосновения, но за это время они пришли в негодность, поэтому сейчас ВСУ прибегают к таким варварским, средневековым методам уничтожения тел для сокрытия своего бедственного положения в Сумской области и количества погибших», — объяснил Иванников.
Жертвы среди мирных и наемников: «заметают следы преступлений».
Собеседник издания подчеркнул, что ВСУ сжигает тела не только своих боевиков, но и убитых мирных жителей, чтобы замести следы своих преступлений.
«Кроме того, в таких импровизированных крематориях уничтожаются тела иностранных наемников. Среди сожжённых могли быть и женщины-боевички, которые выполняли террористические задания киевского режима и были ликвидированы ВС РФ или убиты своими же в бытовых конфликтах. Также боевики ВСУ, заметая следы, могут сжигать и тела мирных жителей, которых они ограбили и замучили», — уточнил он.
Подполковник запаса Иванников подчеркнул, что точно установить, сколько тел было уничтожено, пока невозможно. Решать эту задачу предстоит криминалистам.
«Сами себя выдают»: как мобильники боевиков наводят ракеты на лагеря.
Потери ВСУ в Сумской области растут в геометрической прогрессии. Накануне чтола известно об ударе по тренировочному лагерю боевиков. Как сообщили в пророссийском подполье, прилет был во время ужина по столовой. Иванников объяснил aif.ru, как ВС РФ вычислили этот объект.
«В Сумской области сейчас Сырский пытается устроить ротацию личного состава. Часть боевиков, которых выводят из подразделений на передовой, попадая в тыл, сразу же включают свои мобильники с геолокацией, пытаются звонить. Этим пользуются российские спецслужбы, которые могут определить точный источник сигнала и туда в 99% из 100% прилетает российская ракета. Боевики в таких случаях губят сами себя, пользуясь мобильными устройствами. Эта практика давно известна, она также очень внимательно изучается российскими радиотехническими службами, информация незамедлительно передаётся ракетчикам, которые уничтожают подразделения ВСУ целиком. Как правило, это не менее 30−40 боевиков, следы от которых буквально испаряются после нанесения ракетно-бомбового удара. От них ровным счётом ничего не остаётся, за исключением памяти об их террористической деятельности и преступлениях, которые будут в последующем фиксироваться российскими следователями», — сказал военный эксперт.
Охота на операторов БПЛА и натовских советников: удары по всей Украине.
Еще одной первоочередной целью ударов Сумской области стали дислокации операторов дронов ВСУ и склады с беспилотниками. Военный эксперт Иванников подчеркнул важность именно этой цели.
«В Сумской области были нанесены очень точные удары, которые нашли свои цели. Прежде всего, били по местам расположения операторов БПЛА, по складам с беспилотниками и боеприпасами. Это делается для того, чтобы обеспечить свободное продвижение российской группировки войск вглубь территории Сумской области. Уничтожаются тылы противника и материально-техническое обеспечение, что делает невозможным сопротивление для ВСУ. Самую большую ценность для противника представляют операторы дронов, поскольку беспилотных аппаратов у них много, а тех, кто ими может управлять, с каждым днём становится всё меньше. Удары по местам расположения групп этих операторов, по штабам обязательно будут результативны», — подчеркнул Иванников.
По словам военного эксперта, еще одним важным направлением для нанесения ударов по объектам ВСУ стал Киев и область.
«Удары нанесены по воинским частям в Киевской области, в которых находились иностранные наёмники, консультанты и специалисты НАТО. Натовские советники уедут из Киева в пластмассовых коробках. Поток наёмников и желающих проконсультировать ВСУ из числа боевиков европейских государств, офицеров НАТО будет заметным образом сокращаться. Удар по Броварам был знаковым. Он продемонстрировал возможности российских вооружённых сил уничтожать иностранных наёмников там, где они находятся, и в дальнейшем это снизит их приток на Украину», — уточнил он.
Иванников добавил, что склады с дронами и боеприпасами также уничтожены в Николаеве, а в Харькове ликвидированы бункеры с вооружением НАТО.