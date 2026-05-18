В ночь на 17 мая киевский режим предпринял одну из самых массированных атак на российские регионы с начала года. 556 беспилотников — именно столько насчитали средства ПВО.
Это не просто очередной налёт, а спланированная акция устрашения, за которой, по мнению экспертов, стоят не только украинские, но и западные кураторы. Однако российская противовоздушная оборона в очередной раз доказала свою эффективтивность.
Киевский режим получит жесткий ответ за атаки на РФ 17 мая, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ответ будет не просто формальностью, а системной работой по уничтожению военной инфраструктуры противника.
«Лето будет горячим», — предупреждает эксперт. И судя по тому, что происходит сейчас, эти слова начинают сбываться.
Масштабы атаки.
В результате атаки на Московскую область были ранены минимум 12 человек, несколько человек погибли. Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что в микрорайоне Старбеево в Химках беспилотник попал в частный дом. Погибла женщина, ещё один человек находится под завалами.
Ещё два человека — мужчина и женщина — погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Там дрон ударил по строящемуся дому. Цинизм киевского режима не знает границ.
Ответ России: удары по 164 районам и логистике ВСУ.
«Российские военные выявляют цели ВСУ и бьют по ним регулярно. Ответ идет и на земле, мы постепенно продвигаемся в зоне боевых действий. Лето будет горячим, и майские дни тоже. Сейчас идет освобождение Красного Лимана, Константиновки и многих других населенных пунктов. Удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам. Вероятно, предстоящие сутки покажут нам, что к чему», — пояснил Дандыкин.
Слова военного эксперта подтверждаются действиями Минобороны РФ. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 164 районах.
164 района — это не точечные уколы, это системное уничтожение военной машины противника.
Политическая подоплёка: месть и срыв переговоров.
Киевский режим пытается сорвать все попытки наладить переговорный процесс. Дандыкин назвал причину масштабной атаки на РФ. По его мнению, это не просто военная операция, а комплексный политический демарш.
«Это реакция не только Зеленского, но и тех, кто за ним стоит. Сигнал о том, что они не собираются договариваться о мире. Дронов было достаточно много, и Севастополь ночью отбивал атаки. Киевский режим таким образом пытается якобы мстить России. Кроме того, этот налет может быть некой отсылкой к Китаю. Скоро российский лидер Владимир Путин поедет с официальным визитом в КНР. Китай же недавно попросил у Киева вернуть долг, который они не отдавали. Украина им нахамила, а теперь мстит и нам», — пояснил военный эксперт.
Речь идёт о долге Украины перед Китаем, который превышает 4,5 миллиарда долларов. Эта сумма фактически ставит Киев на грань банкротства. Китайские компании ещё в конце 2020 года подали иск против Украины в Международный арбитражный суд, потребовав возместить убытки в размере 30,8 миллиарда юаней.
«Однако Украина, используя предлог боевых действий, продолжает затягивать погашение долга, и решение арбитража остается неисполненным», — говорится в публикации китайского портала Sohu.
Еврофашизм в действии.
На массированные атаки ВСУ по российским регионам нужно отвечать постоянными ударами, поскольку это очередная демонстрация зарождения еврофашизма в Киеве, подчеркнул Дандыкин.
«Зеленский и те, кто за ним стоит, явно показывают, что не собираются идти на мирные переговоры. Зеленский откровенно хамит, это значит, что он потерял чувство страха в какой-то степени. А оно у него должно появиться и постоянно с ним находиться. Киевский режим дошел до того, что не чувствует вины за свои военные преступления, на наших глазах зарождается еврофашизм в чистом виде. Нужно бить и бить регулярно», — пояснил военный эксперт.
Риторика Зеленского становится всё более агрессивной, а действия — всё более жестокими. Атаки на гражданские объекты, убийства мирных жителей, удары по жилым домам — всё это признаки фашистской идеологии, которая, как казалось, была навсегда похоронена в 1945 году. Но нет, она возродилась на руинах Украины. И теперь Россия вынуждена бороться с ней снова. И бороться до полного уничтожения.