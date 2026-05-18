В Европе объяснили, что будет значить визит Путина в Китай

Предстоящий визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай покажет стремление Пекина показать нерушимость партнерства с Москвой. Об этом сообщает El Mundo.
Причем, демонстрировать партнерские отношения с Россией Си Цзиньпин будет, несмотря на давление со стороны Запада. Ведь на фоне попыток Запада «удушения» России санкциями, Пекин только нарастил закупки российских нефти и газа, а также увеличил торговлю с Москвой, напомнили журналисты.
Накануне в Кремле сообщили, что Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом. Поездка пройдет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Она приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который считается основой межгосударственных связей двух стран.
Ранее в Кремле заявили, что подготовка к визиту Путина в Китай завершена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва и Пекин придают предстоящей поездке первостепенное значение.