Странам Европы предстоит тяжёлый период в отношениях с Российской Федерацией после окончания специальной военной операции, пишет Foreign Policy.
В материале издания из Соединённых Штатов сказано, что речь идёт о слабости Европы.
«Как только боевые действия на Украине прекратятся, ЕС предстоит сложный период в отношениях с Россией», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что слабейшим местом Европы является её военный потенциал. При этом он напомнил о мощи РФ.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.