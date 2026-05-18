Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом из-за курения при уборке дач

НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Россиянам во время уборки мест обитания грызунов — дач и гаражей — стоит воздержаться от курения и употребления еды, поскольку это создает риски заражения хантавирусом через попадание на слизистую. Заниматься уборкой лучше в респираторе и резиновых перчатках, сообщила ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.
«При уборке помещений — сарая, гаража, погреба, дачного домика, где обитают грызуны, работайте только в респираторе, резиновых перчатках с использованием дезинфицирующих средств. Ни в коем случае нельзя подметать сухим веником, это поднимает в воздух зараженную пыль. Во время уборки запрещено есть, курить», — сказала собеседница агентства.
Она дополнила, что вакцины против хантавируса не существует, а специфических лекарственных препаратов нет — только симптоматическое лечение. Поэтому профилактика — единственный надежный способ защиты.
По словам эксперта, заражение человека возможно при вдыхании пыли, содержащей высохшие выделения грызунов (фекалии, моча, слюна), при прикосновении к грызунам или их выделениям, при употреблении загрязненных продуктов.
«Основные меры профилактики направлены на снижение контакта с грызунами: храните продукты в закрытой таре, недоступной для грызунов, употребляйте только кипяченую или бутилированную воду, так как открытые водоемы могут быть загрязнены их выделениями, своевременно вывозите мусор и пищевые отходы, проводите дератизацию», — отметила инфекционист.