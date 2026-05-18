Оцепенели от страха: русский самолет-призрак вогнал ВСУ в панику

В небе над приграничными районами России уже несколько недель происходит нечто, что заставляет украинское командование нервничать и пересматривать схемы снабжения своих войск.
Речь идёт о российском истребителе пятого поколения Су-57, который украинские военные прозвали «самолётом-призраком». Это имя он получил не случайно: машина внезапно появляется из ниоткуда, наносит точечный удар и мгновенно исчезает с радаров, оставляя противника в недоумении и страхе.
Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в беседе с aif.ru объяснил успех операций самолета-призрака. По его словам, успех этой машины — не случайность, а закономерный итог грамотной тактики и передовых технологий.
Пять недель террора: как работает «борт-призрак».
Украинские ресурсы сообщили о пугающем ВСУ российском истребителе пятого поколения Су-57. Уточняется, что в течение пяти недель самолёт-призрак запускает ракеты из воздушного пространства Курской области, а затем исчезает. Под удар попадают важные для ВСУ объекты в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. По предварительной информации, борт совершил не менее 30 удачных пусков.
Основными целями стали железнодорожные узлы, сортировочные станции и склады, через которые на Украину идёт помощь из Германии и Бельгии. Именно через эти логистические хабы западное оружие поступает на передовую. И именно по ним бьёт «призрак», парализуя снабжение украинских войск.
Действует ли это один конкретный «борт-призрак» или ВКС РФ развернули в данном секторе полноценное звено обновлённых Су-57, украинская сторона не уточняет. Но факт остаётся фактом: российская авиация нашла способ эффективно работать в ближнем тылу противника, почти не рискуя быть обнаруженной.
Почему Су-57 называют неуловимым: мнение военного лётчика.
Военный летчик допустил, что речь может идти об успешной работе одного пилота, которого позже могут наградить. Один человек, одна машина — и такой результат. Это ли не доказательство того, что российская школа боевой подготовки по-прежнему остаётся одной из лучших в мире?
«Нужно понимать, что нет неуязвимых самолётов. Однако истребитель Су-57 имеет преимущество по дальности обнаружения его системами ПВО. При этом сегодня наша авиация в целом не входит в зоны поражения систем ПВО противника», — отметил эксперт.
Су-57 является единственным боевым самолётом ВКС России, который может заходить в зону действия вражеской ПВО, выпускать ракету и успевать уйти до обнаружения. Это достигается благодаря уникальной малозаметности, передовой электронике и грамотной тактике.
Западные системы ПВО, поставляемые на Украину, просто не успевают среагировать — слишком мало времени проходит от момента появления «призрака» на радарах до момента, когда он уже покидает зону поражения. А к тому времени ракеты уже летят к целям.
Техническое превосходство: на что способен Су-57.
Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных и надводных целей, нейтрализации систем ПВО противника, а также для ведения разведки и радиоэлектронной борьбы. Это самолёт-универсал, который способен решать практически любые задачи в любой точке фронта.
Су-57 оснащён новейшим бортовым радиоэлектронным комплексом, который позволяет обнаруживать цели на большом расстоянии и оставаться незамеченным. Его ракетное вооружение позволяет поражать объекты на расстоянии до 200 километров, не входя в зону действия вражеской ПВО. И именно это свойство делает его идеальным «охотником» за тыловыми объектами.
Железнодорожные станции, склады боеприпасов, места дислокации резервов — всё это становится законными целями для «призрака». И пока украинская ПВО бессильно наблюдает за точками пусков, российские ракеты делают своё дело.
Су-57 доказал, что является одним из самых эффективных средств поражения в арсенале ВКС России. Его способность действовать незаметно и наносить удары по глубокому тылу противника меняет баланс сил на фронте. Украинское командование теперь вынуждено учитывать угрозу с воздуха даже в тех районах, которые раньше считались безопасными.