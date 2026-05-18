В российских школах предложили учить ставить палатку и разжигать костер: что известно

В российских школах следует ввести день турпохода. Это необходимо для приобретения школьниками минимальных туристических навыков. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Можно учить детей ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. Это уроки, которые дают максимальную информацию, опыт. Их надо проводить не по учебникам, а на открытом воздухе», — сказал Гриб.
По мнению Гриба, для подобных занятий есть возможность выделить один из уроков физкультуры.
Как подчеркнул замсекретаря ОП, научить ориентироваться на местности важно потому, что интернет в лесу работает не всегда. Гриб также отметил возможность сплочения школьников при организации подобных уроков.
При этом в московских школах для учеников 5−7 классов вводят новый предмет — краеведение.