Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.
— Как только боевые действия на Украине прекратятся, ЕС предстоит опаснейший период в отношениях с Россией. Военный потенциал Европы и, следовательно, возможности сдерживания будут ее слабейшим местом против российской мощи, — отмечается в материале.
По оценке издания, главным уязвимым местом Европы станет военный потенциал, от которого зависят возможности сдерживания. ЕС потребуется несколько лет, чтобы восполнить существующие пробелы. За время конфликта российские вооруженные силы увеличились, получили значительный боевой опыт и располагают преимуществами, за которыми европейские страны пока не успевают.
10 мая немецкое издание Berliner Zeitung написало, что антироссийская политика Запада может привести к войне. Вместо того чтобы наладить диалог с РФ, европейские элиты и военные чиновники, особенно в Германии, лишь усугубляют ситуацию, находясь в постоянной истерии из-за якобы скорого нападения Москвы.