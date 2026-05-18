Ранее ветеран спецоперации Максим Даглы рассказал о подвиге трёх российских военнослужащих, которые ценой своих жизней предотвратили прорыв украинских сил на важном участке перед операцией «Поток» в Судже. Бойцы поднялись на высоту и после продолжительного штурма взяли под контроль стратегически важный отрезок пути. Это произошло непосредственно перед тем, как российские подразделения заходили в Суджу по трубе в рамках операции «Поток». Вскоре на российских бойцов началось наступление Вооружённых сил Украины. Три военных ВС РФ вызвали тяжёлую артиллерию на себя.