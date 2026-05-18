США хотят наказывать покупателей российской нефти: готовятся новые санкции

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о продвижении работы над законопроектом, предусматривающим санкции за закупку российской нефти. Об этом он сообщил в социальной сети X.
Грэм* уточнил, что документ даст президенту США Дональду Трампу возможность вводить ограничения против стран, которые продолжают поддерживать Россию, приобретая российскую нефть по сниженным ценам.
Напомним, 17 апреля США объявили о возобновлении действия лицензии, которая разрешает проведение отдельных операций с российской нефтью. В Минфине уточняли, что речь идет о сырье, загруженном на суда до указанной даты.
При этом действие разрешения было ограничено сроком до 16 мая. Тогда глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что более десяти стран обратились к Вашингтону с просьбой продлить временное разрешение на закупки российской нефти.
На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что все больше стран, включая США, признают ключевую роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики. Он назвал санкционные ограничения в отношении России деструктивными.
Отметим, что 16 мая истек срок действия лицензии, смягчающей санкционные ограничения. После этого Индия также направила запрос в США с просьбой о ее продлении. Данное разрешение позволяло проводить операции с российской нефтью в упрощенном режиме.
Вопрос поставок энергоресурсов остается значимым на фоне нестабильности мирового нефтяного рынка. В случае непродления лицензии индийским НПЗ придется искать более дорогие альтернативные источники.
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное продление лицензии, заявил о намерении принимать меры для сдерживания цен на нефть. По его словам, после урегулирования ситуации вокруг Ирана стоимость энергоресурсов должна снизиться.
Как сообщал KP.RU, рост цен на российскую нефть усилился на фоне иранского конфликта. Котировки находятся примерно на 60% выше уровня прошлого года, а сорт Urals достиг максимальных значений с 2023 года.
