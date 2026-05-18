Глава сельсовета опровергла данные о массовой продаже домов в месте пропажи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Информация о том, что местное население в районе Кутурчинского Белогорья массово продает дома из-за пропажи во время турпохода семьи Усольцевых, не соответствует действительности. История с этим происшествием породила много фейков, сообщила ТАСС глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь.
После пропажи семьи Усольцевых в федеральных СМИ появилась информация, что в районе населенных пунктов Кутурчинского Белогорья люди активно продают свои дома и уезжают оттуда. Утверждалось, что местные якобы боятся жить в этой местности после истории с Усольцевыми.
«Много писали неправды [после пропажи Усольцевых]. Например, что дома у нас массово продают и все хотят уехать отсюда и не могут. Это неправда, бред сивой кобылы», — сказала Бондарь.
По словам главы сельсовета, также неправдой является то, что люди в Кутурчине пропадают часто. «Это не так, с семьей Усольцевых такой случай первый», — добавила Бондарь.
Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет в Красноярском крае. Там расположены скалы необычной формы, а также хвойные леса. Рядом с этим местом находится поселок Кутурчин. Всего Минский сельсовет включат в себя семь населенных пунктов.
О пропаже Усольцевых.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Активные поиски семьи начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе — их искало более 1,5 тыс. человек.
Следствием изначально отрабатывались три версии исчезновения Усольцевых в Красноярском крае: несчастный случай, криминальная версия и побег. В ходе расследования версия о побеге была опровергнута, против нее свидетельствовали собранные по делу доказательства.