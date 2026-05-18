Стало известно, когда клубника будет стоить дешевле всего: профессор назвала конкретные месяцы

В России сезон клубники начинается в мае. В первой половине месяца доступна ягода, которая выращивается в южных регионах страны под легкими пленочными теплицами. Об этом в интервью KP.RU рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета Надежда Капустина.
Эксперт уточнила, что цена на первую отечественную клубнику «кусается», но эта ягода уже ароматная.
«Массово клубника в наших южных регионах — Краснодарском крае, Крыму, Кабардино-Балкарии — созревает с конца мая. Тогда стоимость ягоды и опускается до годового минимума», — отметила профессор.
Кроме того, по ее словам, одновременно с клубникой юга России начинаются массовые поставки из Турции и Азербайджана. Это тоже оказывает влияние на стоимость ягоды, добавила она.
Капустина подчеркнула, что с середины июня подтягиваются уже и регионы Центральной России, где клубника тоже прекрасно себя чувствует, но вызревает позже.
Как писал сайт KP.RU, 13 мая глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил, что стоимость клубники в торговых сетях страны к середине мая текущего года снизилась на 28% по сравнению с началом апреля. На данный момент минимальная цена на эту ягоду начинается от 800 рублей за кг. При этом месяцем ранее она составляла около 1120 рублей.
