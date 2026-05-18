«Обращение нужно рассматривать под лупой»: в России рассказали, можно ли наказать за «стукачество»

Россияне могут проявлять бдительность, указывая на противоправные действия третьих лиц. Но иногда кляузничество и «стукачество» переходит все границы. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал в интервью изданию KP.RU, можно ли наказать человека, который пишет кляузы ради выгоды.
«История с кляузами ради чьей-то выгоды (чтобы потрепать нервы или припугнуть, шантажировать) может иметь противозаконную составляющую. Тут правоохранителям нужно проявлять бдительность: если видят, что человек пишет постоянно на одного и того же человека, такие заявления надо рассматривать под лупой», — резюмировал эксперт.
Мельников призвал привлекать кляузников за ложные доносы. В таком случае просто штрафом отделаться не получится. Но в России пока эта практика редко используется.
Ранее KP.RU сообщил, что жительнице Кубани грозит 2 года тюрьмы за ложный донос об угоне. Она дала свой автомобиль знакомому, а потом обратилась в полицию с заявлением.
