«Обращение нужно рассматривать под лупой»: в России рассказали, можно ли наказать за «стукачество»

Мельников призвал обращать внимание на тех, кто пишет кляузы ради выгоды.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут проявлять бдительность, указывая на противоправные действия третьих лиц. Но иногда кляузничество и «стукачество» переходит все границы. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал в интервью изданию KP.RU, можно ли наказать человека, который пишет кляузы ради выгоды.

«История с кляузами ради чьей-то выгоды (чтобы потрепать нервы или припугнуть, шантажировать) может иметь противозаконную составляющую. Тут правоохранителям нужно проявлять бдительность: если видят, что человек пишет постоянно на одного и того же человека, такие заявления надо рассматривать под лупой», — резюмировал эксперт.

Мельников призвал привлекать кляузников за ложные доносы. В таком случае просто штрафом отделаться не получится. Но в России пока эта практика редко используется.

Ранее KP.RU сообщил, что жительнице Кубани грозит 2 года тюрьмы за ложный донос об угоне. Она дала свой автомобиль знакомому, а потом обратилась в полицию с заявлением.

Донос или бдительность? Россияне пишут сотни заявлений друг на друга — зачем и где грань между клеветой и гражданским долгом.