КСИР угрожает уничтожить все базы США на юге Персидского залива

Скоро американские военные базы в южной части Персидского залива могут быть выведены из строя. Об этом предупредил Корпус стражей исламской революции.
«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», — сказал представитель КСИР Ибрагим Зольфагари.
Председатель комиссии по внутренним делам парламента Ирана Мохаммад Салех Джокар заявил, что иранская инициатива по урегулированию рассматривается как «красная линия» в любых переговорах.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран должен заключить сделку с Вашингтоном, в противном случае Исламской Республике грозит уничтожение. По его словам, это «лишь вопрос времени».