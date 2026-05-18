«Пишу, чтобы сделать мир лучше»: правозащитница Герлах объяснила, зачем направила 500 обращений в органы

Правозащитница из Екатеринбурга Екатерина Герлах объяснила, почему направила в правоохранительные органы порядка 500 обращений. В интервью KP.RU она рассказала, что ее действия связаны с желанием сделать мир вокруг себя лучше.
«Если я вижу то, что меня затрагивает лично — как человека, как юриста, экс-сотрудника, — я беру и пишу, чтобы хоть как-то сделать мир лучше», — пояснила Герлах корреспонденту KP.RU.
Отвечая на вопрос о том, правда ли она направила в органы 500 обращений, правозащитница ответила, что это примерная цифра — у нее нет канцелярии, чтобы точно следить за числом заявлений.
По словам Герлах, она занимается общественной деятельностью. Составление жалоб по темам, к которым Екатерина неравнодушна, не являются ее хобби — так она выражает свою гражданскую позицию.
«Это мой способ сделать мир лучше. Кто-то на субботники ходит, кто-то забор красит, а я — в правовом поле», — резюмировала Герлах.
