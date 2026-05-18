Учёные предупредили о глобальной климатической катастрофе из-за аномальной жары

Последствия аномальной жары уже ощущаются по всему миру. В Индии воздух нагревается до 46 градусов, в США горят леса, а Чили и Аргентина теряют более десяти гектаров зелёных насаждений каждую минуту. В Японии из-за пожаров эвакуированы тысячи человек. Под серьёзной угрозой также находятся Амазония, Океания и страны Юго-Восточной Азии. Перегретая атмосфера удерживает намного больше влаги, что вызывает аномально мощные ливни в отдельных районах. Так, Испания, которая ранее пережила сильную засуху, в начале этого года столкнулась с самыми интенсивными дождями за всю историю метеонаблюдений.