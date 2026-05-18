Бесит коллега? Возможно, проблема в вас! Как перестать додумывать и выяснить правду за 5 шагов

Однако все вышеперечисленные советы работают только в рамках рабочей нервозности. Психолог проводит чёткую грань: если вас унижают при всех, травят или угрожают — это не нервы и не «он просто такой человек». Это опасная ситуация, требующая вмешательства. По данным исследований, с травлей на рабочем месте сталкивались 76% россиян, причём в 82% случаев обидчиком выступал руководитель, а 6% доходило даже до угроз физической расправы. В этом случае попытки договориться «по-хорошему» не просто бесполезны, но и опасны. Эксперт советует сохранять переписки, фиксировать факты и сразу идти к начальству или в отдел кадров. Профессиональная безопасность и человеческое достоинство всегда должны стоять выше попытки сохранить плохой мир.