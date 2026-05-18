Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов введены во всех областях Беларуси, следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства республики.

Источник: Sputnik.by

Больше всего окрашена в желтый цвет (это значит, что действуют ограничения, — Sputnik) территория Гомельской области. В этом регионе во всех районах введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.

Похожая ситуация наблюдается в Минской области, где ограничения действуют во всех районах, за исключением Мядельского.

В Брестской области в семи районах можно свободно посещать леса, так как они считаются полностью открытыми. Здесь ограничения отсутствуют в Березовском, Брестском, Дрогичинском, Ивацевичском, Каменецком, Малоритском, Пружанском районах. А в остальных районах действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.

В Витебской области желтым цветом окрашены 9 районов: ограничения введены в Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Ущачском, Чашникском, Шарковщинском районах.

Что касается Гродненской области, там также девять районов попали под ограничения: Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Ивьевский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Слонимский, Щучинский.

Меньше всего «желтых» районов наблюдается в Могилевской области. В этом регионе только в пяти районах действуют ограничения на посещение лесных массивов: в Бобруйском, Глусском, Кировском, Кличевском, Осиповичском.

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В этих случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.