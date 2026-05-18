Улучшенные российские дроны поставляют на Харьковское направление

По словам военного, разработчики регулярно приезжают в мастерскую и получают обратную связь по эксплуатации. После этого конструкция изделий меняется, и в войска направляются доработанные версии дронов, включая «Упырь», «Бумеранг» и «Скворец».
Также испытывался компактный вариант со складными лучами. В ходе применения выяснилось, что он получился тяжелее ожидаемого, поэтому при последующих изменениях приоритет сместили в сторону снижения массы, а не уменьшения габаритов.
А ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что в стране для защиты критической инфраструктуры и противодействия БПЛА используются лазерные установки. По его словам, мощность такого оборудования варьируется — тех, которые у нас есть на сегодняшний день в активном применении — от 4 до 90 кВт. До этого на Параде Победы был показан боевой лазерный комплекс «Пересвет». Он нужен для защиты от самолётов и спутников противника. Лазер ослепляет системы наведения, то есть не взрывает цель, а подавляет её оптику и электронику.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.