На складе в Киевской области случился сильный пожар

В ночь на понедельник, 18 мая, мощные взрывы прозвучали в Днепропетровске и Одессе после массированного удара Вооружённых сил России. Сообщается, что в атаке участвовали баллистические ракеты и дроны «Герань». Во время пожара в Днепропетровске загорелся склад с фейерверками. Несколько часов подряд были слышны взрывы и видны яркие вспышки в небе. Одесса подверглась атаке по меньшей мере 40 беспилотников «Герань». Поступает информация о многочисленных взрывах и вспышках в порту.