Троицкая родительская суббота 2026: дата, традиции и что нельзя делать в этот день

Троицкая родительская суббота — это всегда суббота? Да, она всегда приходится на субботу, предшествующую дню Святой Троицы (воскресенью). В 2026 году — 30 мая. Можно ли работать в огороде в этот день? Церковь советует воздержаться от тяжёлых полевых работ, чтобы посвятить время молитве. Но если работа неотложна (например, нужно полить грядки в жару), то это не грех. Важно сначала сходить в храм. Троицкая суббота 2026: рабочий день или выходной? 30 мая 2026 года — суббота. В России это выходной день, но для работающих по шестидневке — рабочий. Церковь не освобождает от работы, но благословляет после трудов посетить вечернюю службу. Обязательно ли поститься в Троицкую субботу? Нет, в субботу перед Троицей нет строгого поста. Разрешена рыба и горячая пища с растительным маслом. Но поминальная трапеза должна быть скромной, без излишеств и алкоголя.