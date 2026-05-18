Техническая часть операции по подъему АПЛ "Курск" началась 25 лет назад

На нижних концах каждого из 26 тросов (точнее, пучков из более тонких тросов) были установлены зацепы. Они вставлялись в предварительно вырезанные метровые отверстия в корпусе субмарины, после чего внутри раскрывали «лапы». Для осознания перспектив ручной распилки лодки без «двуручной» пилы достаточно сказать, что ~лишь на прорезание отверстий под тросы ушло четыре недели работы водолазов, трудящихся в три смены~. Все это время они жили и отдыхали в барокамере на борту инженерного судно, чтобы не проходить каждый раз заново долгую адаптацию к высокому давлению на глубине.