Ректор СГМУ Козлов: до 100% украинских раненых могут быть заражены супербактериями

Американские эпидемиологи в сотрудничестве со специалистами Украины и Великобритании опубликовали статью, в которой заявили: время, когда антибиотики перестанут работать из-за устойчивости бактерий, уже наступило. Правда, пока речь идет только об Украине: по данным специалистов, раненые в боях украинские солдаты нередко оказываются заражены микроорганизмами, не реагирующими ни на один антибиотик. Как заявил "Газете.Ru" член-корреспондент РАН Роман Козлов, инфицированы могут быть до 100% таких пациентов. Чем это грозит миру — в нашем материале.