Плохой почерк, цвет ручки, вызывающий вид. 20 «глупых» вопросов о ЕГЭ

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, — это важное условие для входа в ППЭ. С ним вы избавите себя от лишней нервотрепки и сэкономите время. Однако если вы вдруг его забыли, то обратитесь к сопровождающему — он может подтвердить вашу личность, заполнив специальную форму. Электронные документы (например, с портала госуслуг) на ЕГЭ не принимают, нужен только бумажный оригинал.