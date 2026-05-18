Плохой почерк, цвет ручки, вызывающий вид. 20 «глупых» вопросов о ЕГЭ

Вопрос 1. Реально ли достать ответы на ЕГЭ-2026 до экзамена?
Нет, это невозможно. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) готовят в обстановке строгой секретности — в открытый доступ они попадают только тогда, когда экзамен уже начался, рассказала РБК глава учебной части «ЕГЭ-центр. Школа на Газетном» Олеся Маерова. По ее словам, любые предложения купить «реальные» ответы до старта ЕГЭ — это мошенничество.
При этом из-за разницы в часовых поясах ЕГЭ в России проводится не одновременно, подчеркнул в беседе с РБК учитель математики Иван Меньшиков. К утру в западных регионах уже можно найти задания с востока страны и их разборы.
«Мне кажется, польза от этого не очень велика, и я не рекомендую своим ученикам просыпаться ночью, чтобы прорешивать дальневосточный вариант: в конце концов, варианты разные, гораздо важнее выспаться и быть в хорошей ментальной форме. Но, по крайней мере, можно примерно оценить общую сложность заданий», — сказал Меньшиков.
Вопрос 2. Возможно ли списать на ЕГЭ?
Это крайне рискованно. За списывание на ЕГЭ могут удалить с экзамена без права пересдачи в текущем году, отметила Олеся Маерова. Видеонаблюдение в аудиториях, металлоискатели на входе, строгий контроль порядка — все это направлено на предотвращение попыток списывания.
«Меры контроля на экзамене очень серьезные, и каждый год находятся ученики, которые пытаются жульничать. Их результат аннулируют, а их самих отправляют на пересдачу. Я бы точно не рисковал и никому не рекомендую проверять, насколько это реально», — рассказал Иван Меньшиков.
Вопрос 3. Совпадают ли задания на ФИПИ с реальными вопросами ЕГЭ?
Да, вопросы к ЕГЭ на сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений) и других ресурсах соответствуют настоящим вопросам на экзамене по структуре и тематике. Демоверсии и задания из открытого банка ФИПИ составлены строго по кодификатору и спецификации. Однако искать среди них точные копии реальных экзаменационных вариантов бесполезно: их там нет.
Вопрос 4. Все ли варианты ЕГЭ одинаковы по сложности?
В целом — да. Технология разработки КИМов гарантирует примерное равенство вариантов по сложности. То, каким кажется экзамен — легким или сложным, чаще всего зависит от того, как человек к нему готовился, считает Олеся Маерова.
Иван Меньшиков согласен: «Часто то или иное задание оказывается сложнее или легче, но в целом варианты неплохо сбалансированы». Однако, по его словам, были случаи с заданиями с подвохом, что моментально отражалось на результатах учеников.
«Отдельная проблема для ФИПИ — составление последних двух заданий (18 и 19), которые должны, с одной стороны, быть нетиповыми, проверяющими умение школьников рассуждать не по шаблону, а с другой стороны — оставаться в рамках спецификации, быть похожими на задания из демоверсии», — отметил Меньшиков.
Вопрос 5. Важен ли цвет ручки при заполнении бланка на ЕГЭ?
Да, для заполнения бланка подходит только черная гелевая ручка — это критически важно. Ручки с синими, фиолетовыми и другими цветами чернил запрещены, поскольку сканер может просто не распознать записанные ими ответы.
Вопрос 6. Правда ли, что слишком плохой почерк могут не распознать?
Да, это возможно. Пишите разборчиво и по образцу, так как бланки ЕГЭ проверяет компьютер. Плохой почерк во второй части тоже может привести к потере баллов: эксперт в таком случае просто не сможет разобрать написанное, сказала Олеся Маерова.
«Увы, мы не умеем читать мысли и не всегда можем понять, что хотел сказать ученик. Если есть возможность трактовать сомнения в его пользу, то, разумеется, мы стараемся так и делать. Но очень просим всех выпускников писать максимально разборчиво и не допускать двусмысленных формулировок», — добавил учитель математики Иван Меньшиков.
Вопрос 7: Проверяют ли перед ЕГЭ карманы, рукава и нижнее белье?
Нет, это исключено. Физически досматривать участников ЕГЭ запрещено, для проверки используют только металлодетекторы. Если же металлодетектор сработал, то участника попросят добровольно показать предмет, который вызвал сигнал.
Вопрос 8. Что делать, если обнаружил за несколько минут до конца экзамена, что неправильно заполнил бланк?
Не рискуйте и закладывайте время на проверку. Но если вы все же оказались в такой ситуации, то вот как следует действовать.
Если ошиблись в тесте (первая часть) — напишите другой ответ в поле для исправления в нижней части листа.
Если ошиблись в бланке развернутых ответов (вторая часть) — поднимите руку и сообщите организатору. Он предложит решение.
Если ошиблись при заполнении бланка регистрации — также обязательно сообщите организатору.
Важно: согласно правилам заполнения бланков, «замазку», ластик и любые другие средства для исправления ошибок в бланках ЕГЭ использовать запрещено.
Вопрос 9. Реально ли получить ноль баллов за идеально решенную работу, если ошибиться при заполнении бланка?
Да, это возможно. Например, если неправильно заполнить регистрационные поля, взять ручку не того цвета или грубо нарушить правила оформления, тогда компьютер либо не распознает бланк вовсе, либо посчитает ответ недействительным. Тренируйтесь заполнять бланки заранее и просите учителей проверить, все ли верно.
Вопрос 10. Возможно ли пересесть во время ЕГЭ из-за сильного шума или тревоги?
Нет, правила это запрещают. Пересаживаться и менять место в аудитории нельзя. В исключительных случаях — например, если мешают посторонние звуки — можно прямо в день экзамена подать апелляцию о нарушении порядка проведения ЕГЭ до выхода из пункта проведения экзамена (ППЭ).
Вопрос 11. Какое поведение на ЕГЭ камеры видеонаблюдения расценивают как подозрительное?
К подозрительному поведению на ЕГЭ относят:
попытки списывания;
разговоры с другими участниками;
использование телефона, шпаргалок;
фотографирование КИМов;
обмен любыми предметами, даже ластиками и ручками;
частые взгляды по сторонам;
попытки выйти из аудитории без сопровождения организатора.
Вопрос 12. Могут ли зачесть ошибкой слишком умные или нестандартные ответы на ЕГЭ?
Нет, потому что у каждого задания есть четкие критерии оценивания. Если ответ нестандартный, но верный по сути и не нарушает критерии — его засчитают. При этом важно, чтобы он был правильно указан в бланке, отметила Олеся Маерова.
«В целом эксперты не ждут от ученика конкретных формулировок, а проверяют правильность предложенного решения. Если оно корректно и не содержит ошибок, то даже нестандартное решение будет оценено в полный балл», — сказал Иван Меньшиков.
Вопрос 13. Если забыть паспорт, но тебя все знают — пустят ли на ЕГЭ?
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, — это важное условие для входа в ППЭ. С ним вы избавите себя от лишней нервотрепки и сэкономите время. Однако если вы вдруг его забыли, то обратитесь к сопровождающему — он может подтвердить вашу личность, заполнив специальную форму. Электронные документы (например, с портала госуслуг) на ЕГЭ не принимают, нужен только бумажный оригинал.
Вопрос 14. Добавят ли баллы за правильное решение в черновике?
Нет, не добавят. То, что написано в черновике, никто не проверяет и не учитывает. Баллы начисляются только за то, что указано в бланке ответов.
Вопрос 15. Что делать, если во время ЕГЭ перестала писать ручка?
Поднимите руку и обратитесь за помощью к организатору — он даст вам запасную ручку. Не мешайте другим и не решайте проблему самостоятельно.
Вопрос 16. Могут ли не пустить на ЕГЭ из-за вызывающей одежды или прически?
Нет, не могут, так как формальные запреты на внешний вид участников на ЕГЭ отсутствуют. При этом рекомендуется выглядеть опрятно.
Вопрос 17. Можно ли сдавать ЕГЭ, если болеешь?
Если самочувствие позволяет — приходите на экзамен. Если болезнь не позволяет — нужно будет принести медицинскую справку в школу для переноса ЕГЭ на резервный день, сообщив об этом организатору непосредственно в ППЭ.
Если почувствуете себя плохо во время ЕГЭ, то сразу сообщите организатору. В пункте проведения экзамена дежурит медицинский работник. При ухудшении состояния здоровья можно досрочно закончить экзамен и прийти на пересдачу в резервные дни по этому же предмету, говорится в методических рекомендациях Рособрнадзора.
Вопрос 18. Где хранятся работы после ЕГЭ?
Экзаменационные материалы хранятся в региональном центре обработки информации (РЦОИ) или в органах управления образованием.
Вопрос 19. Могут ли потерять мой бланк?
Это крайне маловероятно, так как весь процесс обработки строго регламентирован, на каждом этапе ведется учет материалов. Однако полностью человеческий фактор исключать нельзя — если ваш бланк потеряли, то об этом нужно сообщить в конфликтную комиссию (КК).
Вопрос 20. Уничтожают ли бланки после ЕГЭ?
Да, но не сразу: правила, сроки хранения и уничтожения экзаменационных материалов строго регламентированы. На региональном уровне для этого принимают специальные приказы. Бланки хранятся определенное время, при этом доступ к сканам работ всегда остается открытым.