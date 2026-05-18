Пожилую пару задержали после секса на пирсе в Гонконге

Ранее в Аргентине полиция задержала пожилую пару после интимной сцены на борту самолёта авиакомпании Copa Airlines. Ситуация возникла в салоне бизнес-класса, где пассажиры обратили внимание на людей, сидевших на первых местах. Одна из пассажирок, находившаяся рядом с несовершеннолетней внучкой, сообщила экипажу о «подозрительных движениях». После обращения стюардессы проверили ситуацию и обнаружили пару в полураздетом состоянии.