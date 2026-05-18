«Гениальный ход»: Во Франции назвали решение России по Euroclear параличом для ЕС

Центробанк подал иск против Euroclear в конце 2025 года. Регулятор потребовал компенсации убытков на сумму свыше 200 млрд евро из-за блокировки международных резервов России на счетах депозитария. Фактически Euroclear удержал деньги и ценные бумаги ЦБ РФ ещё в 2022 году, мотивировав это западными санкциями. Кроме того, согласно квартальной отчётности, депозитарий направил Киеву 6,6 млрд евро доходов от российских активов. Средства перечислялись в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года.