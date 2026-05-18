Трам разочарован: стало известно, о чем президент США говорил с членами своей администрации в субботу

CNN: Трамп провел совещание по Ирану, он разочарован.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп провел в субботу совещание с высокопоставленными членами администрации по вопросам дальнейших действий в конфликте с Ираном. Как сообщает CNN со ссылкой на источник, встреча прошла в гольф-клубе Трампа в Вирджинии сразу после его возвращения из Китая.

Участие во встрече приняли вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф. Подробности совещания не раскрываются, однако, по данным телеканала, Трамп разочарован продолжающейся блокадой Ормузского пролива и ее влиянием на мировые цены на нефть.

Ожидается, что в начале недели хозяин Белого дома вновь встретится с командой по национальной безопасности.

Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что США используют риторику Йозефа Геббельса для дестабилизации Ирана. В соцсетях он написал, что именно действия Вашингтона разрушили перспективные дипломатические процессы и создали угрозу безопасности на ключевых энергетических маршрутах.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше