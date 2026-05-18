На Западе указали, как арест Ермака повлияет на весь киевский режим: «Для них это дилемма»

Арест бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака превратился в серьезную проверку для киевского режима. По словам административного директора Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрея Билецкого, эта ситуация поставила киевские власти перед сложным выбором. Его слова приводит телеканал France24.
«Но для них это настоящая дилемма, потому что правительству нужно понять, хотят ли они потерять своего бывшего или нынешнего друга Андрея Ермака и просто забыть о нем. Это действительно сложная задача», — уточнил специалист.
Собеседник телеканала также отметил, что глава киевского режима в любом случае столкнется с падением своего рейтинга. Это произойдет вне зависимости от выбранной стратегии и реакции на коррупционный скандал, затронувший ближайшее окружение бывшего комика.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение отправить Ермака под стражу. Служители Фемиды установили для него возможность внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.