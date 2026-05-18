Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

Роспотребнадзор по просьбе Уганды, где зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, направит в столицу страны Кампалу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст разработанные в России тесты для диагностики Эболы.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. В организации заявили, что ситуация представляет серьезную угрозу международному здравоохранению и требует координации между странами. По данным ВОЗ, вирус выявлен в районах с высокой мобильностью населения, что повышает риск его распространения.

К 16 мая в провинции Итури на востоке ДРК зарегистрировали восемь подтвержденных, 246 подозрительных случаев заражения и 80 предполагаемых смертей. При этом, как заверял ранее Роспотребнадзор, в настоящий момент риски распространения лихорадки Эбола в России отсутствуют.

