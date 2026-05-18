Phuket News: россиянка утонула на Пхукете

На Пхукете в Таиланде произошла трагедия с участием россиянки. Женщину без сознания извлекли из воды на пляже Най Янг, однако спасти её не удалось. Об этом сообщает портал Phuket News со ссылкой на данные местной полиции.
По информации правоохранителей, сигнал о тонущей иностранке у берега поступил от очевидцев. Полиция уточнила, что 43-летнюю гражданку России первым заметил в воде местный житель, который помог доставить её на сушу до приезда профессиональных спасателей.
Спасатели оперативно оказали женщине экстренную помощь прямо на пляже. После этого пострадавшую доставили в больницу Таланга, однако врачи не смогли её реанимировать и позже констатировали смерть.
Тело погибшей россиянки направили в больницу для проведения необходимых судебно-медицинских процедур. Местные власти заявили, что в соответствии с регламентом будут уведомлены посольство России, иммиграционное бюро и пограничная полиция.
