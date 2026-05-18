Россиян предупредили об опасности популярного метода борьбы с борщевиком

Агроэколог Антон Гладилин в беседе с изданием «Абзац» предупредил о том, что ожоги от борщевика Сосновского чаще всего возникают у тех, кто косит сорняки и траву с помощью садового триммера.
Собеседник издания допустил, что дачник может косить травму с помощью триммера, а там находится борщевик, о котором человек даже не догадывается. Как заметил эксперт, если дачник одет в шорты, то все ему летит на ноги, а затем он может пойти загорать на пляж, и таким образом люди получают ожоги второй степени.
При этом, по словам Гладилина, покос даже не является хоть сколько-нибудь эффективным методом борьбы с борщевиком. Он обратил внимание на то, что эта методика позволяет лишь отсрочить распространение этой инвазивной культуры, которая продолжит расти до тех пор, пока не оставит семена. Эксперт подчеркнул, что так борщевик может прожить 10−12 лет, хотя в обычных условиях он погибает не позже, чем на третий год.
Как заметил собеседник издания, самый простой, но трудоемкий метод борьбы — это выкапывание корня. Гладилин уточнил, что весь его выкапывать не надо, а достаточно лишь подкопать на глубину 10−15 сантиметров. Он пояснил, что борщевик устроен таким образом, что его точка роста скрыта под поверхностью почвы.
«Вытаскиваем и утилизируем, чтобы он снова не прижился стеблями», — добавил собеседник издания.