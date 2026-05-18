В Китае после землетрясения эвакуировали более 7 тыс. человек

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в городе Лючжоу на юге китайского Гуанси-Чжуанского автономного района, в результате чего погибли два человека, трое числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.
Еще четыре человека, пишет Global Times, были госпитализированы, более 7 тыс. жителей эвакуированы.
По данным Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, подземные толчки были зафиксированы в 0:21 по местному времени (5:21 мск) в районе Люнань на глубине 8 км.
Продолжаются поисково-спасательные работы с участием сотрудников экстренных служб, пожарных и полиции. В пострадавшую зону направили 51 пожарно-спасательную машину и 315 человек личного состава.
Ранее, в апреле, на северо-востоке острова Хонсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате пострадало как минимум шесть человек, двое из них получили серьезные травмы, четверо — легкие.
После подземных толчков власти объявили предупреждение о цунами в ряде районов. Премьер-министр Санаэ Такаити призвала жителей прибрежных территорий к эвакуации.
