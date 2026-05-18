Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Филиппинах созовут суд для импичмента вице-президента Дутерте

Вице-президента Филиппин Дутерте обвиняют в незаконном обогащении.

Источник: Комсомольская правда

Сенат Филиппин должен начать рассмотрение дела об импичменте вице-президента Сары Дутерте, что определит её политическое будущее. В центре разбирательства — жёсткое противостояние двух влиятельных политических кланов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Судебный процесс может либо лишить Дутерте шансов на пост президента в 2028 году, либо укрепить её позиции перед выборами. Её главным соперником остаётся действующий президент Фердинанд Маркос-младший, которому запрещено баллотироваться на второй срок.

Заседание проходит на фоне перестрелки в парламенте и возвращения сенатора Рональда «Бато» Дела Росы, которого разыскивает Международный уголовный суд. Он помог избрать председателем процесса сторонника Дутерте — Алана Питера Каэтано.

Сару Дутерте обвиняют в нецелевом расходовании средств, незаконном обогащении и угрозах в адрес президента и первой леди. Сама политик свою вину отрицает. Если её признают виновной, ей навсегда закроют путь к госдолжностям.

Напомним, что 13 мая в здании сената Филиппин прогремели выстрелы. Это произошло на фоне попытки силовиков задержать одного из законодателей по ордену МУС.