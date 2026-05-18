На Филиппинах созовут суд для импичмента вице-президента Дутерте

Сенат Филиппин должен начать рассмотрение дела об импичменте вице-президента Сары Дутерте, что определит её политическое будущее. В центре разбирательства — жёсткое противостояние двух влиятельных политических кланов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Судебный процесс может либо лишить Дутерте шансов на пост президента в 2028 году, либо укрепить её позиции перед выборами. Её главным соперником остаётся действующий президент Фердинанд Маркос-младший, которому запрещено баллотироваться на второй срок.
Заседание проходит на фоне перестрелки в парламенте и возвращения сенатора Рональда «Бато» Дела Росы, которого разыскивает Международный уголовный суд. Он помог избрать председателем процесса сторонника Дутерте — Алана Питера Каэтано.
Сару Дутерте обвиняют в нецелевом расходовании средств, незаконном обогащении и угрозах в адрес президента и первой леди. Сама политик свою вину отрицает. Если её признают виновной, ей навсегда закроют путь к госдолжностям.
Напомним, что 13 мая в здании сената Филиппин прогремели выстрелы. Это произошло на фоне попытки силовиков задержать одного из законодателей по ордену МУС.