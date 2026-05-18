МВД предупредило россиян об угрозе государственного доксинга

В целях защиты от доксинга со стороны иностранных государств россиянам следует свести к минимуму объем личной информации в открытом доступе, удалив из публичных профилей домашний адрес, номера телефонов и данные о родственниках, сообщает «Вестник киберполиции» МВД России.
Доксинг — это преднамеренный сбор и публикация личной информации о ком-либо без его согласия, обычно с целью давления, запугивания, шантажа или травли.
По данным ведомства, гораздо опаснее действий хактивистов практика так называемого государственного доксинга, когда публикация личных сведений используется как инструмент давления со стороны иностранного государства. Как отметили в МВД, ярким примером такого доксинга служит украинский ресурс «Миротворец», где выкладывают персональные данные российских военных, журналистов, общественных деятелей и всех, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны.
Такая информация может быть использована для шантажа, мошенничества, социальной инженерии, попыток вербовки, давления на родственников и даже терактов, предупредили в ведомстве. Причем под ударом сегодня могут оказаться не только военные или чиновники, но и представители определенных профессий, общественные активисты, активные пользователи соцсетей и их родственники.
«Что нужно сделать уже сейчас: минимизировать объем персональной информации в открытом доступе; удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников», — говорится в сообщении.
В МВД также рекомендовали отказаться от публикации фото с геометками и деталями маршрутов, а также внимательнее относиться к настройкам приватности в аккаунтах.
