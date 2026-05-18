В ОАЭ сообщили об отсутствии утечки радиации на АЭС после атаки дрона

В результате атаки дрона на АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах утечки радиоактивных веществ не произошло. Об этом сообщат пресс-служба Федерального управления по ядерному регулированию ОАЭ (FANR) в соцсети Х.
Там отметили, что происшествие не повлияло на безопасность АЭС и работу ее основных систем.
«Выброса радиоактивных материалов не произошло, уровни радиологической безопасности остаются в пределах нормы, и нет риска для населения или окружающей среды», — говорится в сообщении FANR.
В управлении также заверили, что мониторинг радиационной обстановки и состояния станции носит постоянный характер.
Строительство АЭС «Барака» началось в 2012 году, станция была введена в эксплуатацию в 2020 году. Всего в составе АЭС четыре энергоблока. Третий был введен в работу в 2023 году.
АЭС расположена в эмирате Абу-Даби и является единственной атомной станцией в стране.
Накануне из-за атаки беспилотника в электрогенераторе рядом с АЭС «Барака» вспыхнул пожар. По данным властей, возгорание возникло за пределами внутреннего периметра станции в районе Аль-Дафра. В результате инцидента никто не пострадал.
Позднее министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил о праве страны на ответ после этой «неспровоцированной террористической» атаки. «ОАЭ имеют полное право ответить на эти террористические атаки и принять все необходимые меры для защиты своей безопасности, территориальной целостности и граждан», — сказал он.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».