Движение по Крымскому мосту возобновили спустя 10,5 часа

Движение по Крымскому мосту восстановили. Оно был заблокировано 10,5 часов, как сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Уточняется, что движение было перекрыто еще в воскресенье с 21:02 по московскому времени. Официальных данных о причинах не приводится. Известно, что в результате приостановки движения задержались 16 пассажирских поездов. О возобновлении их движения пока не сообщалось.
Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым.
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.