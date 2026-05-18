Более 80 детей пропали без вести после нападений боевиков на школы в Нигерии

В Нигерии более 80 детей пропали без вести после нападений боевиков на школы. Об этом сообщает AP News со ссылкой на чиновников и правозащитную организацию Amnesty International.
Отмечается, что за последнюю неделю нападения произошли сразу в нескольких регионах страны. Так, на северо-востоке Нигерии боевики атаковали начальную школу в штате Борно и похитили 42 ребенка в районах Аскира-Уба и Чибок. Нападение произошло в деревне Мусса недалеко от леса Самбиса.
«Правительство заверяет нас, что делает все возможное для спасения этих детей, но до сих пор мы все еще ждем», — заявил правительственный чиновник из Муссы Питер Вабба.
Еще две школы атаковали в штате Ойо на юго-западе страны. По данным нигерийского отделения Amnesty International, там похитили не менее 40 детей. Вабба говорил о 48 пропавших. Полиция сообщила о задержании трех вооруженных людей, которых опознали местные жители.
Правозащитники предупреждают, что из-за угрозы похищений многие дети бросают учебу. Девочек, по данным Amnesty International, семьи иногда забирают из школ и принуждают к браку, пытаясь таким образом защитить от нападений.
Ранее как минимум 69 человек стали жертвами боевиков на северо-востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщало AFP. По данным агентства, нападения произошли в изолированных деревнях провинции Итури, большинство погибших были мирными жителями. В атаках подозревают группировку «Кооператив для развития Конго».