Юрист Кузнецов объяснил, может ли работодатель штрафовать сотрудников

Работодатель не имеет права выписывать сотрудникам взыскания за дисциплинарные нарушения. Такая мера не предусмотрена в Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК РФ). Об этом рассказал юрист hh.ru, эксперт трудового права, Александр Кузнецов.

— Соответственно работодатель на уровне локальных нормативных актов компании не может ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством, — отметил специалист.

По словам Кузнецова, согласно ТК РФ, сотрудника можно привлечь лишь к дисциплинарной ответственности, если он совершил какой-то дисциплинарный проступок. Работодатель вправе сделать замечание или выговор, а в отдельных случаях уволить по соответствующим основаниям, передает RT.

Юрист подчеркнул, что если на работе гражданина требуют оплатить штраф за совершение дисциплинарных проступков, это является прямым нарушением.

