За Ермака внесли полную сумму залога в размере трех миллионов долларов

За бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов или 224 миллиона рублей). Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Hromadske со ссылкой на украинский Высший антикоррупционный суд.
Уточняется, что сумму внесли бывший тренер украинской сборной Сергей Ребров, юрист Роза Тапанова, компания «Миралиф», адвокат Игорь Фомин и экс-партнер Asters Сергей Свириба.
Ранее сообщалось, что Ермак находился в СИЗО в платной камере. Также известно, что он обращался к друзьям за помощью для внесения залога.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 мая объявили, что подозревают Ермака в причастности к отмыванию почти 10 миллионов долларов в составе преступной группы через строительство элитного жилья под Киевом.
В свою очередь, бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказывала, что Андрей Ермак начинал свою карьеру в стриптиз-клубе с людьми, многие из которых позднее стали политиками в пророссийской партии.