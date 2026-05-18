Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За Ермака внесли полную сумму залога в размере трех миллионов долларов

За бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов или 224 миллиона рублей). Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Hromadske со ссылкой на украинский Высший антикоррупционный суд.

За бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов или 224 миллиона рублей). Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Hromadske со ссылкой на украинский Высший антикоррупционный суд.

Уточняется, что сумму внесли бывший тренер украинской сборной Сергей Ребров, юрист Роза Тапанова, компания «Миралиф», адвокат Игорь Фомин и экс-партнер Asters Сергей Свириба.

Ранее сообщалось, что Ермак находился в СИЗО в платной камере. Также известно, что он обращался к друзьям за помощью для внесения залога.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 мая объявили, что подозревают Ермака в причастности к отмыванию почти 10 миллионов долларов в составе преступной группы через строительство элитного жилья под Киевом.

В свою очередь, бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказывала, что Андрей Ермак начинал свою карьеру в стриптиз-клубе с людьми, многие из которых позднее стали политиками в пророссийской партии.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше