Ким Чен Ын заявил о необходимости превратить границу с Южной Кореей в крепость

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился усилить армейские подразделения на границе с Южной Кореей, чтобы превратить этот рубеж в «неприступную крепость». Такое заявление прозвучало на совещании командиров дивизий и бригад всех родов войск, пишет Reuters.
Северокорейский лидер пояснил военным, что столь жесткие меры нужны для «более надежного сдерживания войны». Он также потребовал пересмотреть существующую систему подготовки войск и сделать упор на расширение практических учений с учетом того, как меняется характер современных военных конфликтов.
Тем временем в Южной Корее подтверждают, что сосед активизировал инженерные работы у границы. В объединенном комитете начальников штабов заявили, что с марта северокорейские военные возводят укрепления в районах, прилегающих к сухопутной границе, включая строительство бетонных стен.
Напомним, что в мае 2026 года Пхеньян внес изменения в основной закон страны. Там убрали все упоминания о стремлении к воссоединению с Югом, а территорию КНДР теперь определяют как государство с четко обозначенными границами.