Землю могут накрыть магнитные бури: что стало причиной

По данным ученых, в ближайшие сутки геомагнитная обстановка на планете может вновь ухудшиться. Причиной станет слабый выброс солнечной массы, который достигнет Земли. Об этом стало известно из Telegram-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Скорость солнечного ветра сейчас держится на уровне 500−600 км/с, что заметно выше нормы (300−400 км/с). Специалисты пояснили, что магнитосфера временно нашла равновесие, однако приход выброса от вспышки 16 мая это равновесие нарушит.
Ученые отмечают, что вспышечная активность остается нервной и непредсказуемой. По их словам, индексы бурь снова вернутся в «красную зону». Хотя причин для мощных вспышек пока не видят, но и предпосылок к спаду активности тоже нет.
Ранее KP.RU писал, что на прошедшей неделе Солнце иногда напоминало о себе мощными вспышками. Прохождение через его диск серьезной активной области тоже не прошло даром — в нескольких местах даже появлялись полярные сияния.