Госдолг США превысил $39,2 трлн на фоне конфликта с Ираном

Госдолг США на фоне конфликта с Ираном превысил $39,2 трлн. С начала эскалации на Ближнем Востоке он вырос почти на $450 млрд. Об этом свидетельствуют данные US Debt Clock.
На рост долга повлияли оборонные расходы Вашингтона, финансирование военных операций, помощь Израилю и увеличение процентных платежей. Экономисты предупреждают, что затяжной конфликт может усилить нагрузку на американский бюджет.
«В результате обслуживание долга для США станет еще более обременительным, что может превратить его в фактически бездонную долговую яму», — заявила экономист Ольга Гогаладзе в беседе с «Известиями».
При этом эксперты отмечают, что резкого бегства инвесторов из американских активов пока не происходит. Однако рост расходов на фоне конфликта усиливает разговоры о рисках для экономики США и мировой финансовой системы.
Ранее сообщалось, что война против Ирана может обходиться США примерно в $1−2 млрд в день. По предварительным оценкам, первые дни операции уже стоили Вашингтону десятки миллиардов долларов. В числе долгосрочных расходов назывались выплаты ветеранам, восстановление военных запасов и проценты по долгу.