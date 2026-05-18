В Москве на двух дорогах заработал сервис автоматизированной оплаты проезда

Сервис автоматизированной оплаты проезда начал работать на двух дорогах Москвы в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Такой сервис стал доступен при проезде на проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. Услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Для оплаты необходимо заключить договор оферты, прикрепить к лицевому счету юридического лица марку и номер автомобиля, затем перейти в мобильное приложение «Главная дорога» и пополнить баланс. Система автоматически распознает номер автомобиля и начисляет сумму.
«В основе сервиса — технологии искусственного интеллекта, которые обеспечивают точность распознавания номеров и корректность начислений. Сейчас услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. В перспективе доступ к сервису планируется расширить и для физических лиц», — подчеркнул Максим Ликсутов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.