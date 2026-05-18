В Москве на двух дорогах заработал сервис автоматизированной оплаты проезда

Такой сервис стал доступен при проезде на проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. Услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Для оплаты необходимо заключить договор оферты, прикрепить к лицевому счету юридического лица марку и номер автомобиля, затем перейти в мобильное приложение «Главная дорога» и пополнить баланс. Система автоматически распознает номер автомобиля и начисляет сумму.