Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве на двух дорогах заработал сервис автоматизированной оплаты проезда

Он доступен на проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова.

Сервис автоматизированной оплаты проезда начал работать на двух дорогах Москвы в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Такой сервис стал доступен при проезде на проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. Услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Для оплаты необходимо заключить договор оферты, прикрепить к лицевому счету юридического лица марку и номер автомобиля, затем перейти в мобильное приложение «Главная дорога» и пополнить баланс. Система автоматически распознает номер автомобиля и начисляет сумму.

«В основе сервиса — технологии искусственного интеллекта, которые обеспечивают точность распознавания номеров и корректность начислений. Сейчас услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. В перспективе доступ к сервису планируется расширить и для физических лиц», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.