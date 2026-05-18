В Тульской области запустят проект по поддержке женщин с детьми-инвалидами

Проект «Перезагрузка», направленный на поддержку женщин с детьми-инвалидами и переживших утрату, реализуют в Тульской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Особое внимание в ходе проекта будет уделено оказанию психологической помощи, социализации и формированию положительных репродуктивных установок. Также запланированы мероприятия по сохранению и развитию семьи, укреплению внутрисемейных отношений, раскрытию творческого потенциала женщин, созданию условий для самореализации и формирования позитивной коммуникационной среды. Кроме того, пройдут уроки женского здоровья и начнет работу группа взаимоподдержки «Между нами мамами». Проект начнут реализовывать уже в этом месяце.
«“Перезагрузка” — это не просто название, это точное описание того, что нужно женщинам, оказавшимся в непростой ситуации: пережить боль, найти новые смыслы, вернуть веру в себя. Мы поддерживаем такие инициативы, потому что забота о материнстве и детстве — приоритет нашей региональной политики. Уверена, школа для мам станет местом, где каждая женщина почувствует: она не одна, государство рядом и готово помочь», — подчеркнула министр социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.