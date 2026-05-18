В Рязани состоялся фестиваль уличной еды

Фестиваль уличной еды прошел 16 мая в Рязани в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.
Для гостей состоялись гастрономические мастер-классы по приготовлению бургеров и хот-догов, а также дегустации. Посетителей ждали выступления диджея и иллюзиониста, активные мероприятия для детей и взрослых, специальные акции и конкурсы. Для юных остей фестиваля была организована специальная программа с аквагримом и шоу мыльных пузырей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.