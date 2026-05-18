Reuters подсчитал убытки компаний по всему миру из-за войны США с Ираном

Агентство изучило заявления компаний, чьи акции торгуются на биржах США, Европы и Азии. Они вынуждены бороться с резким ростом цен на энергоносители, нарушением цепочек поставок и разрывом торговых путей из-за контроля Ирана над Ормузским проливом, пишет издание. Компании из Европы (130) сокращали прогнозы более чем в два раза чаще, чем организации из Азии (61) и США (59). То же затронуло 18 попавших в рамки исследование корпораций из Австралии/Новой Зеландии и семь — из других частей света.
Анализ продемонстрировал, что по меньшей мере 279 компаний назвали войну причиной принятия на внутреннем уровне различных мер для смягчения финансовых последствий. Среди таковых: повышение цен и сокращение производства, приостановка выплаты дивидендов или выкупа акций, отправка сотрудников в неоплачиваемые отпуска, сокращения, в том числе в руководящих эшелонах, объявление форс-мажора, закрытие магазинов, ввод топливных надбавок или обращение за срочной государственной поддержкой.
Одна пятая всех компаний, чья отчетность попала в анализ — от производителей косметики, шин и моющих средств, до круизных операторов и авиакомпаний, — сообщила о финансовых потерях из-за войны США с Ираном. Большинство корпораций, потерпевших убытки, базируются в Великобритании и Европе, где цены на энергоносители и без того были высокими, а почти треть — в Азии. Это отражает глубокую зависимость этих регионов от нефтепродуктов с Ближнего Востока, отмечает Reuters.
Сильнее других, согласно оценке агентства, пострадали авиакомпании (их в анализе 45), производители химикатов (32) и товаров повседневного потребления (29). В значительной степени кризис сказался на нефтегазодобывающей отрасли (28), автопроизводителях (22), логистике (16), также пострадали поставщики материалов, ретейл, финансовая и другие сферы. На авиакомпании пришлась большая часть дополнительных издержек — порядка $15 млрд, в основном из-за роста цен на топливо. Следом в антирейтинге идут автопроизводители и поставщики отрасли ($5,5 млрд), затем — производители товаров повседневного потребления ($2,4), круизные операторы и компании из сферы морских перевозок ($1,36 млрд).
Toyota предупредила об убытках в размере $4,3 млрд, а P&G оценила потери прибыли после уплаты налогов в $1 млрд.
«Такой уровень спада в отрасли аналогичен тому, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса, и даже выше, чем в другие периоды рецессии», — заявил генеральный директор Whirlpool, основного производителя бытовой техники в США, Марк Битцер аналитикам после того, как компания вдвое снизила свой годовой прогноз и приостановила выплату дивидендов. Он посетовал, что потребители в условиях кризиса стали реже приобретать новое, предпочитая вместо этого платить за ремонт старого.