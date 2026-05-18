Reuters подсчитал убытки компаний по всему миру из-за войны США с Ираном

Агентство изучило заявления компаний, чьи акции торгуются на биржах США, Европы и Азии. Они вынуждены бороться с резким ростом цен на энергоносители, нарушением цепочек поставок и разрывом торговых путей из-за контроля Ирана над Ормузским проливом, пишет издание. Компании из Европы (130) сокращали прогнозы более чем в два раза чаще, чем организации из Азии (61) и США (59). То же затронуло 18 попавших в рамки исследование корпораций из Австралии/Новой Зеландии и семь — из других частей света.