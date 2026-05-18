Система ПВО Литвы не заметила упавший украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны Литвы не смогли зафиксировать проникновение дрона в воздушное пространство страны 17 мая. Глава Минобороны республики Робертас Каунас признал, что военным не удалось вовремя обнаружить аппарат с помощью имеющихся электронных систем. Об этом чиновник рассказал в эфире национального радио LRT.
Глава ведомства пояснил, что для решения этой проблемы литовским военно-воздушным силам потребуется время. Им предстоит объединить недавно закупленные радары и средства борьбы с БПЛА в единую систему. Министр охарактеризовал этот процесс как «сложную и ответственную работу», которая стартовала в стране всего два месяца назад.
По словам Робертаса Каунаса, трудности с обнаружением дронов связаны не только с техническим переоснащением. Основная проблема кроется в самих летательных аппаратах, их малой высоте и высокой скорости полета. Именно эти характеристики не позволили радарам вовремя заметить вторжение.
Ранее руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил, что упавший беспилотник имел украинское происхождение. Вечером 17 мая местные жители деревни Самане на востоке Литвы сообщили о падении обломков.