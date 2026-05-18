Хуснуллин: Строительство трассы Джубга — Сочи отложили на 1−2 года

Строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи отложили на 1−2 года. При этом проектирование все это время будет продолжаться. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что проект строительства разделен на восемь этапов.

— В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы. Поэтому мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо на 1−2 года, — рассказал Хуснуллин в интервью РИА Новости.

В 2024 году глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что проезд по новой автомобильной трассе Джубга — Сочи будет платным. Новая скоростная дорога должна сократить время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза.

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство финального участка Московского скоростного диаметра на юге столицы закончат уже в этом году. Финальный участок проходит вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД.

