Эксперт Маклаков рассказал о самом популярном фейке о ЕГЭ в 2026 году

В 2026 году самым распространенным фейком о Единых государственных экзаменах (ЕГЭ) стало утверждение о якобы запрете школьникам использовать слово «айтишник» в сочинениях. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с распространением недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков.
— В 2026 году самый охватный фейк по тематике, связанной с ЕГЭ, касался якобы запрета школьникам употреблять слово «айтишник» при написании сочинения на едином госэкзамене. Однако фактически это была некорректная интерпретация слов эксперта, который лишь советовал избегать такой формулировки, ввиду того, что она является просторечной, — пояснил эксперт.
По словам Маклакова, в целом в теме ЕГЭ не так много фейков. Наиболее распространенные ложные нарративы касаются возможной отмены ЕГЭ, изменения условий его сдачи, а также различных разрешений и запретов, связанных с экзаменом, передает ТАСС.
Кроме того, мошенники начали звонить выпускникам и их родителям от имени сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Злоумышленники под предлогом регистрации на ЕГЭ пытаются получить коды из СМС или убедить перейти по подозрительным ссылкам. Таким образом они могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, «Госуслугам» и банковским приложениям.