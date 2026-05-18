В Калужской области прошел конкурс среди юннатов школьных лесничеств

Они определяли виды лесообразующих пород и соревновались в управлении дронами.

Источник: Национальные проекты России

Конкурс «Мастерство без границ» по компетенции «Инженерия лесопользования и лесовосстановление» состоялся 14 мая в Калужской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Участниками стали 12 юннатов школьных лесничеств из шести образовательных организаций Дзержинского, Мещовского, Перемышльского, Спас-Деменского и Ферзиковского муниципальных округов. В качестве членов жюри выступили сотрудники регионального минприроды, лесничества, калужской школы № 18 и областного эколого-биологического центра.

Ребята проходили тесты по темам «Болезни и вредители леса», «Характеристика леса», «Ботаника», «Лесное ориентирование», «Зоология» и «Охрана лесов от пожаров». Также они выполнили практическое задание «Натурное обследование лесного участка». Кроме того, школьники определяли виды лесообразующих пород и соревновались в управлении дронами.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.